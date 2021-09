Idoia (33) herstelt van zware brandwonden nadat ze verbrand raakte tijdens vuurspuwen op festival: “Vriend rukte brandende kleren van mijn lijf”

Ieper / Eeklo / Deerlijk Geldinza­mel­ac­tie voor vuurspuw­ster Highlight Festival die zwaar verbrand raakte

30 augustus De vrouw die zaterdagavond op het Highlight Festival in Ieper zwaar verbrand raakte nadat haar act met vuurspuwen, ligt nog steeds in het UZ in Gent. Ondertussen is een geldinzamelactie op poten gezet. “Door de gevaarlijkheidsgraad van de act worden de kosten niet door de verzekering terugbetaald”, klinkt het.