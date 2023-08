“Hij dronk een bak bier per dag… En ik maar werken ondertussen”: Georgette De Roo, de zwarte weduwe die haar twee echtgenoten vergiftigde

Lieven Maesschal­ck: “50 minuten sporten per dag volstaat om op 3 weken fit te geraken” (Het beste van de zomer, deel 1)

De trap, een tafel of de spullen in de keukenkast: zowat alles wat je in huis vindt, kan je gebruiken bij je work-out. Dat heeft sportkinesist Lieven Maesschalck deze zomer bewezen. In de Fit4Summer-zomerchallenge gaf hij onze lezers oefeningen om thuis te doen, en zo op drie weken fit te raken. “Want waar je ook sport, je lichaam is je voornaamste hulpmiddel.” Stap voor stap legt de topkinesist uit welke oefeningen het best zijn voor lenigheid, kracht en fitheid.