Het permanente parkeerverbod op de Markt in Eeklo, een goed idee? Of zal dit parkeerprobleem veroorzaken? Dit is jullie mening

38 parkeerplekken op de Markt van Eeklo zijn definitief verdwenen. Tijdens de zomer is het plein sowieso verkeersvrij en staan er net zoals de voorbije zomers grote terrassen. In tegenstelling tot vorig jaar moeten auto’s ook na september wegblijven van de Markt. In politieke middens was er al wat gemor van Open Vld dat er te weinig alternatieven zijn, de andere partijen zijn pro een verkeersvrij plein. Wij vroegen onze lezers naar welk scenario hun voorkeur uitgaat. En waarom juist. Dit is jullie mening.

Nancy Lammens: “Een goede idee om de Markt parkeervrij te maken.”

Christophe De Waele: “Geen goed idee zolang er geen degelijk alternatief is voor centrumparkeren. De lokale economie heeft P nodig.”

Matthias Sanders: “Is een goed idee, er zijn voldoende andere parkeermogelijkheden.”

Sofie Van De Walle: “Slecht idee, er is nu al parkingtekort.”

Caroline De Geest: “Wat een non-discussie. Al maanden lees ik over dit welles-nietesverhaal in de media. Als er in de zomer geen parkeerprobleem is, zal er in de winter toch ook geen zijn? Hoe ik het zou aanpakken? Me neerleggen bij de genomen beslissing en focussen op dossiers die werkelijk de aandacht van de politiek vragen. Zoals de verloedering van de stad en massale leegstand. Straks wil niemand nog naar Eeklo komen, en kijk: zo is het parkeerprobleem meteen opgelost.”

Virginia Tack: “Geen goed idee zonder alternatief!”

Gail Goethals: “Geen goed idee! Het parkeerprobleem zorgt nu al dat ik als inwoner van Eeklo de buurgemeente opzoek om boodschappen enzovoort te doen!”

Martin Vols: “Als ik door Eeklo rijd (ik woon in een randwijk) en er is niet direct plaats, hetgeen steeds meer en meer voorkomt, rij ik gewoon door. Slecht voor de commerce!”

Vincent Van Vooren: “Goed idee en het mag op termijn zelfs verder gaan voor mij. Herstel het plein in zijn glorie: een aangename, open, groene publieke ruimte van Ledeganck tot de Markt waar de zachte weggebruiker prioriteit krijgt onder toeziend oog van Ledeganck en de Herbakker. Van zodra de ring is gerealiseerd, hoeft het gemotoriseerd verkeer hier immers geen prioriteit meer te krijgen. Bouw een ondergrondse parking om de parkeernood in het centrum te verhelpen. Het gras rondom de kerk kan ook worden omgevormd tot (moderne, waterdoorlatende en eventueel elektrische) parkeerplaatsen. Kan de parking van de voormalige AD Delhaize ook geen (voorlopige) oplossing bieden? Een grauwe stadskern met veel leegstand kan zo plaatsmaken voor een aantrekkelijk, levendig en aangenaam plein. Langetermijndenken is hierbij de boodschap.”

Georgette De Vos: “Goed idee, maar huur tijdelijk leegstaande ondergrondse parking en parking leegstaande AD Delhaize.”

André De Meyere: “Parkeren op de Markt is wel noodzakelijk. Er zijn mensen die niet goed te been zijn en hoe kunnen zij dan een terrasje doen op de Markt? In vele steden worden parkeerplaatsen verwijderd en komt er groen (?) in de plaats. En de parkingprijs wordt dan ook nog verdubbeld en dan zijn er nog geen bewonerskaarten. Maak van Eeklo eens een centrumstad in plaats van een leeglopend dorp.”

Jeffrey Speeckaert: “Ze maken hier alles kapot. Ze zouden beter eerst zorgen dat er parkeerplaatsen zijn alvorens ze de Markt parkeervrij maken.”

Caroline Spittael: “Parkeerplaatsen moeten blijven. Er is geen parking in de nabije omgeving en minder mobiele mensen kunnen en zullen geen 15 minuten stappen om een koffietje op de Markt te gaan drinken. Horeca zal hier het slachtoffer van zijn. Er is toch geen geld om de Markt te verfraaien, dus graag de parkeerplaatsen terug.”

Wesley De Decker: “Nee. Er moet eerst voor meer alternatieven gezorgd worden. Ik ga zelf meestal winkelen in Maldegem, puur vanwege het parkeerbeleid in Eeklo. Als men wil voorkomen dat alle handelaars uit Eeklo vertrekken, zal men dringend iets moeten doen.”

Merisa Hurtic: “De stad Eeklo laat niet met zich praten. Als we zeggen dat er een probleem is, dat het te ver parkeren is, komen ze af met: maar in Gent klaagt niemand. Je kan Eeklo niet met Gent vergelijken. Gent, een grote stad met veel winkels en cafés, daar vinden mensen het niet erg om dan even te wandelen. Eeklo heeft al amper winkels en overal betalend parkeren. Aan de Markt zijn er al amper parkeerplaatsen en die paar willen ze al weg doen. Logica is ver te zoeken. Veel mensen gaan dan liever wat verder rijden zoals naar Waarschoot en Maldegem en parkeren op hun gemak. Doe ik ook. Grotere en betere parkeerplaatsen ook. Als je dit zegt, krijg je ook direct naar je kop gesmeten: ga daar dan wonen. Altijd direct een opmerking in plaats van een oplossing.”

Jens De Pauw: “Eerst andere parking voorzien.”

Filip Hermie: “Goed idee, als ze rond de kerk 50 parkeerplaatsen maken. Dat grasplein ligt daar toch niks te doen.”

Estee Roels: “Nee! Zeker geen goed idee! Het is nu al zo’n ramp om parkeerplaats te vinden in Eeklo!”

Peter Van Daele: “Compleet belachelijk om in de winter de Markt niet verder te benutten als parkeerruimte. Politiek doet dit enkel om dat als ‘verdienste’ te kunnen opvoeren bij de verkiezingen, want dat is nu de laatste kans uiteraard. Politiek zegt dat ze ‘eerlijk’ zijn omdat ze nu iets gaan doen wat ze al lang beloofd hebben. Welnu, dit is niet ‘eerlijk’ maar ‘koppig’, want er is deze winter helemaal geen volwaardig alternatief. Ook is het erg dat politici vierkant leugens vertellen (‘na overleg met de horeca zijn ze allemaal akkoord’) of argumenten aanvoeren die er niets mee te maken hebben (‘er is bijna altijd plaats op de Markt’)... Alternatief zou kunnen zijn om het grasplein rond de kerk om te vormen tot een stadsplein mét parkeergelegenheid: goedkoop en een permanente oplossing die kan blijven dienen (ook na de herinrichting van de doortocht als de Ring er ligt). Dan loop je gewoon langs de muur van de kerk zoals dat in zoveel steden is. Ik heb dat niet zelf uitgevonden, maar het schijnt ooit door burgemeester Desirée Goethals al eens naar voor zijn geschoven.”

Benonie Vergauwe: “Goed idee! De markt is nu al heel de zomer probleemloos parkeervrij. Op donderdagmorgen is sinds mensenheugenis niet alleen het Marktplein, maar ook de rest van de Markt en het begin van de Boelare autovrij. Dan zijn er dus nog veel minder parkeerplaatsen. Toch loopt er net dan heel veel volk in het centrum rond. Alternatieven genoeg: straatparkeren in de omliggende straten en pleinen. Maar ook velen, Eeklonaars en bezoekers, komen gewoon te voet, met de bus of met de fiets. Zowel jong als oud. Wijzelf hebben ook een auto, beroepshalve rijd ik zelfs dagelijks met de auto. We zijn dus niet tegen de auto. Maar naar het centrum gaan we steeds te voet of met de fiets (1,5 km). Tijdens de 26 jaar die we hier wonen, hebben we letterlijk nog nooit een parkeerprobleem gehad. En niet omdat we jonge, sportieve mensen zijn, integendeel. Voor minder mobiele bezoekers kunnen gewoon enkele voorbehouden parkeerplaatsen voorzien worden. Ouderen en minder mobiele mensen nemen trouwens net heel veel de fiets of de bus, die op het plein een halte heeft. En er is het vervoer op maat van het Zonneheem. Er zijn dus alternatieven genoeg. Alleen voor autoverslaafden die het blijkbaar te minnetjes vinden om met de fiets te komen of een paar honderd meter te voet te gaan, zal er steeds parkeerplaats te kort zijn. Die zagen daar nu ook over en zullen er altijd over zeuren. Bouw je een peperdure ondergrondse parking, dan zullen ze gewoon klagen dat die te duur is.”

Jeffrey Claeys: “Goed idee. Er is parkeerruimte zat en in het centrum is alles op wandelafstand. Mensen moeten vooral af van de eis om tot in de winkel te kunnen rijden.”

Etienne De Grave: “Goed idee. Minstens een Kiss & Ride-zone voorzien en een poging wagen om de vrijliggende parkings Delhaize en Unic in gebruik te nemen tot Kaaistraatparking een feit is. Je zou deze bijkomende parkeerplaatsen kunnen openstellen tussen bepaalde uren en betalend maken.”

Isabelle Cobert: “Autovrij. Aan de kant van de straat een mooie rij bomen zodat we niet op de leegstaande gebouwen kijken. Meer fietsstallingen op de Markt. En aan de overkant zoals eerder aangegeven doorgang voor de studenten naar de Markt. En nog beter: al de bussen laten stoppen aan het station in plaats van op de Markt.”

Wim Vercruysse: “Is een heel goed idee om de Markt autovrij te maken. Zorg voor voldoende fietsstallingen, zodat je veilig je fiets op slot kan achterlaten. Misschien een soort Kiss & Ride-zone voor mensen die slecht te been zijn en kunnen afgezet/opgehaald worden.”

Sarah Paret: “Een goed idee, meer plaatsen voor fietsen voorzien.”

Ivette Debrandere: “Permanent parkeerverbod op het Marktplein is geen goed idee. Eerst moeten er andere parkeerplaatsen komen heel dicht bij de Markt. Breek alle leegstaande gebouwen af tussen Paterstraat en Paterskerk. Daar bovengrondse parking in plaats van daar allerlei grootse bouwprojecten te plannen, waar voorlopig toch niets van in huis komt. Probleem leegstand opgelost, parkeerproblemen opgelost, en het oogt frisser, properder zonder die vervallen gebouwen op de Markt.”

Nancy Janzen: “Ik zou daar een paar (5?) parkeerplekken voor mindervalide mensen creëren, want die mensen hebben het hard nodig.”

Peter Dejonckheere: “Goed idee. Geen auto’s aantrekken naar het centrum.”

Leen Blondia: “Ik heb een gehandicaptenkaart om te parkeren. Ik maakte vaak gebruik van de parking op de Markt voor een bezoek aan mijn vaste apotheek, de kerk of het gemeentehuis. Voor mensen die minder mobiel zijn, is het nu niet meer mogelijk om in de buurt van de Markt te parkeren. Wat met oudere mensen die naar de mis in de kerk willen? Wat met mindervaliden die in het gemeentehuis moeten zijn? Het idee van een ondergrondse parking op de Markt zou een goede oplossing zijn. Extra parkings zoals in de Kaaistraat is geen oplossing voor mensen die minder mobiel zijn. Dat is gewoon te ver van de Markt. Het voelt alsof ouderen en mensen met een gehandicaptenkaart gewoon weggecijferd zijn. Heel heel jammer!”

