Hét gespreksonderwerp op College ten Doorn: plasje van leerlingen wordt gerecycleerd

De toiletcontainer ‘The Place to Pee’ is het gespreksonderwerp op school. Het gaat om een proefproject van Ugent, de firma Hydrohm en de firma Laufen, voor het eerst op een middelbare school. “Een bezoek aan het toilet The Place to Pee is niet anders dan een ander toilet”, klinkt het op College ten Doorn. “Maar het maar maakt een groot verschil voor het milieu, de landbouw en de algemene biodiversiteit in rivieren en oceanen. Je krijgt niet een alleen een hygiënischer toilet, er is ook waterbesparing en properder afvalwater. En er kunnen waardevolle stoffen herwonnen worden voor toepassingen in de landbouw. Een waardevol educatief project met heel wat onderzoeksmogelijkheden en leerkansen.”