Het Burgerhuis heeft nieuwe uitbaters: “Terug naar de basis, met goede hamburgers en verse friet”

Eeklo Hinder door herstel­lings­wer­ken in Zuidmoers­traat

In de Zuidmoerstraat zal er de komende dagen hinder zijn voor het verkeer. Op woensdag 24 augustus starten na de middag herstellingswerken aan de verkeersdrempel op het kruispunt met de Dullaert. De weg zal tijdelijk worden afgesloten en er is een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. De omleiding voor het gemotoriseerd verkeer verloopt via Euerardstraat – Hendrik Consciencestraat – Dullaert. Als alles vlot gaat, zijn de werken ten laatste vrijdag 26 augustus afgerond

24 augustus