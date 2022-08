Herbakkerfestival blikt tevreden terug op hitte-editie: “Plein elke avond vol”

Lievegem/Eeklo “Mijn prins op het witte paard, die voor ons zoontje en mezelf een prachtig huis bouwde”: aangrij­pend afscheid van verongeluk­te aannemer Stefaan (32)

Van Stefaan Boelens, de 32-jarige aannemer uit Zomergem die vorige week verongelukte in Eeklo, hebben familie, vrienden en kennissen donderdag afscheid genomen. “Stefaan had een groot en warm hart. Hij was het cement tussen veel mensen”, vertelde zijn papa Geert. De pakkendste woorden kwamen van zijn echtgenote Anouschka, met wie Stefaan een zoontje had.

11 augustus