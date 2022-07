‘Helden in het Park’ brengt muziek uit alle hoeken van de wereld naar Eeklo: “Dit jaar grootser, met nieuw stuk festivalterrein”

‘Helden in het Park’ is het jaarlijkse muziekfestival van muziekclub N9 uit Eeklo. De club trekt naar buiten en zet vier donderdagavonden de tenten op in het Heldenpark, met het Heldenkasteel als knap decor. “Ons festival ‘Helden in het Park’ breidt dit jaar uit”, zegt woordvoerder Bert Cambier van muziekclub N9. “Vanaf dit jaar is er een nieuw stuk festivalterrein. Je kan dat vinden aan Park Adrem, waar je rustig kan genieten van lekkere cocktails en heerlijk eten. Het Gentse collectief Huna Sounds zorgt er vanuit de dj-booth voor aangepaste muziekjes, waarop je de benen kan losgooien. Bovendien nodigen ze elke week een special guest uit. Wie Huna Sounds precies zijn? Dat is een Gents muziek- en dj-collectief, gespecialiseerd in eclectische geluiden van over de hele wereld. Ze draaien een wijde variëteit aan genres, en creëren zo een verrassend unieke en bijzonder dansbare sound. De dj’s van Huna Sounds krijgen een eigen booth op het nieuwe terrein waar ze, telkens met een andere special guest, non-stop draaien van 20 uur tot 2 uur ‘s nachts.”