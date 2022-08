Helden bouwen donderdag vierde en laatste feestje in het park

“Na drie warme en zonovergoten donderdagen sluiten we Helden in het Park op 18 augustus af in stijl”, zegt Bert Cambier van het organiserende muziekhuis N9. “Op de vierde en laatste dag spelen New Cool Collective en Kosmo Sound live op het podium aan het kasteel in het Heldenpark. Huna Sounds en special guest Murkie bouwen een feestje aan Park Adrem.”