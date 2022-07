Handelspand verbouwen in Eeklo? Tot 10.000 euro terug te krijgen als ‘kernversterkende premie’

Handelaars die in het kernwinkelgebied verbouwen, zullen tot zestig procent van hun investering kunnen terugkrijgen. Er is een plafond tot maximum 10.000 euro per dossier. De helft wordt betaald door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, de andere helft door de stad Eeklo. Niet alleen renovatiewerken, maar ook werken in het kader van duurzaamheid en vergroening komen in aanmerking voor subsidies.

“De kernversterkende premie kan aangevraagd worden vanaf 1 oktober”, zegt schepen Hilde Lampaert (N-VA). “Deze datum is niet willekeurig gekozen. Onze stad werkt aan een groot pakket maatregelen die de Eeklose handelspanden moeten doen herleven. Dat pakket wordt in oktober gelanceerd. Tot dan laten we iedereen nog even genieten van een prachtige zomer om er in het najaar met zijn allen stevig in te vliegen.”