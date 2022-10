Groen Eeklo wordt tijdelijk iets groter: Fleur Foré (40) legt eed af in gemeenteraad

Eeklo CC De Herbakker tegen winter 2023 weer gebruiks­klaar: “Volgend najaar wel geen pop-up meer”

De verbouwingswerken aan het cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo zijn volop bezig. Tegen de winter van 2023 moet de vernieuwde cultuurtempel weer gebruiksklaar zijn. In de herfst van volgend jaar komt er vanuit De Herbakker wel geen eigen avondprogrammatie. “In het najaar van 2023 gaan we het pop-uptheater niet langer gebruiken”, klinkt het.

19 oktober