Gouden feest in Zuidmoerstraat

Daphny (34) start praatgroep voor slachtof­fers seksueel geweld: “Lotgenoten begrijpen mekaar veel beter”

Daphny Roegiers (34) start met Zelfzorg Meetjesland, een praatgroep voor Meetjeslanders die slachtoffer zijn van seksueel geweld, misbruik of verkrachting. Ze is afkomstig uit Lembeke (Kaprijke), maar woont nu in Eeklo. “Helaas ben ik ervaringsdeskundige en weet ik dus als geen ander hoe belangrijk praten is”, zegt Daphny. Haar verhaal.