Gezin is alles kwijt na zware woningbrand tijdens verjaardagsfeest van dochter Luna (11): “We hebben enkel nog mekaar, onze hond en de auto”

EekloLetterlijk alles is in vlammen opgegaan. Het jonge koppel Andy en Britta uit de Zandvleuge in Eeklo hebben na de zware woningbrand van enkele dagen geleden geen persoonlijke spullen meer. Ook alles van dochter Luna is verwoest. Ze wonen tijdelijk bij familie, en vrienden starten ondertussen een steunactie. “Er is veel geld nodig, want die brave mensen moeten echt alles opnieuw kopen”, klinkt het. Hun verhaal.

Woensdagavond 13 juli. In de tuin achter het huis in de Zandvleuge in Eeklo wordt de elfde verjaardag van dochter Luna gevierd. Vanuit de achtertuin is het huis amper te zien, en daar liep het mis. Binnen ontstond brand, wellicht door een kortsluiting of elektrisch defect. Wanneer de brand uiteindelijk opgemerkt wordt, komt de rook al uit het huis en is er geen redden meer aan. De brandweer levert snel en goed werk, maar het vuur, de rook en het water hebben toch alles vernield. Letterlijk alles wat het gezin de voorbije jaren bij mekaar gespaard had.

“Twee hardwerkende mensen die geen gemakkelijke jaren achter de rug hebben, maar nu eindelijk hun huis zo goed als af hadden”, zeggen de vrienden Annick De Wulf en Jeffrey van Dierendonck. “Altijd behulpzaam, en geweldige ouders voor hun dochter Luna. Altijd begaan ook met het welzijn van de mensen in hun buurt. En nu zijn ze alles kwijt waar ze zo hard voor gewerkt hebben. Alles dat in het huis stond is vernield. De brandweer heeft gelukkig nog een asurne en een fotokader kunnen redden, maar al het andere materiële is kapot. Ze hebben enkel nog mekaar, hun hond, en de auto die buiten stond.”

Volledig scherm De brand was allesverwoestend. © RV

Annick en Jeffrey waren woensdag ook kort op het verjaardagsfeest, maar waren al thuis toen de brand uitbrak. “We kregen een foto binnen op onze smartphone en zijn meteen weer naar daar gereden. De brandweer was snel ter plaatse en ook de burgemeester kwam langs. Maar het was allemaal te laat. Ik krijg nog koud als ik er aan denk. Onze vrienden kunnen nu tijdelijk bij de tante van Andy wonen, maar natuurlijk hopen ze dat ze snel weer een eigen thuis kunnen opbouwen. Hopelijk vinden ze snel weer een betaalbaar dak voor boven hun hoofd”, klinkt het.

Steunactie

Andy en Britta zijn aangedaan door de feiten, maar willen zeker alle hulpdiensten en het stadsbestuur van Eeklo bedanken. Ze vinden het belangrijk dat de hulpdiensten er voor konden zorgen dat de buren geen schade opgelopen hebben. Ook de vrienden die de steunactie opgestart zijn, dragen ze een warm hart toe. “Er worden nu al veel kleren gebracht, maar er is zoveel meer nodig dan dat”, zeggen de vrienden. “Ze hebben geen huisgerief meer, de laptop van de dochter is kapot, en letterlijk elk meubelstuk is vernield. We gaan dus veel geld nodig hebben, om die mensen te helpen om een nieuwe thuis op te bouwen. We zijn een steunactie gestart, en er is meteen veel respons. Dat is hartverwarmend. Andy, Britta en Luna danken iedereen oprecht voor de blijken van steun”, besluit hartsvriendin Annick nog.

Je vindt de actie via www.steunactie.be en doorklikken naar ‘Steun een gezin dat alles kwijt is door een brand’. Of klik gewoon hier.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.