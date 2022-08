Gezelligheid troef op start Herbakkersfestival: “Dit hebben we twee jaar gemist”

Twee jaar lang kon er door corona niets gebeuren, maar het Herbakkersfestival in Eeklo is er nu terug. Op vrijdagavond werd voor het eerst geen metal gehouden, omdat het dit weekend ook Alcatraz is. In de plaats werd voor new wave gekozen, een genre dat vroeger sterk leefde in Eeklo. Met een optreden van Red Zebra liep het festivalterrein meteen goed vol.