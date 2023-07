Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Eeklo vandaag

Dan toch nieuwbouw voor cultuurcen­trum Maldegem: “Niet in centrum, wel op zelfde site als Den Hoogen Pad”

Er komt dan toch een splinternieuw cultuurcentrum in Maldegem. De huidige bestuursploeg wou eigenlijk eerst gewoon het bestaande CC Den Hoogen Pad in Adegem verbouwen. Maar nu wordt toch voor een complete nieuwbouw gekozen. Niet in het centrum, maar wel op dezelfde site van Den Hoogen Pad in Adegem. Dit is het plan.