Freinetschool De Kleine Helden na één dag inschrijvingen al weer bijna volzet

De school bestaat nog maar sinds september 2020. “De beschikbare plaatsen voor het komende schooljaar zijn na één dag bijna allemaal ingenomen”, zegt coördinator Sara Spanhove. “Er zijn nog enkele vrije plaatsen in de peuterklas, de tweede kleuterklas en het tweede leerjaar. We werken met een wachtlijst voor de klassen die al volzet zijn. Af en toe komt er een plaatsje vrij. Dan word je gecontacteerd. We zijn blij met dit succes. Dat wij de enige Meetjeslandse freinetschool zijn, heeft er vast iets mee te maken. Daarnaast houden we onze klassen graag klein. Er zitten maximaal twintig kinderen in een klasgroep. Zo hebben we voor iedereen aandacht.”