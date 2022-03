Fotografen brengen hulpgoederen naar grens Oekraïne: “We dachten aan één bestelwagen, maar dat loopt uit de hand”

Het begon als een kleine inzamelactie in de buurt van Stekene en Oosterzele, maar ondertussen springt ook een groot deel van het Meetjesland mee op de kar. De vereniging Felis Belgica is de Belgische tak van een internationale vereniging voor kattenfokkers, en wil de vrienden in Polen en Oekraïne graag helpen.

“Het begon eerder kleinschalig, maar het loopt nu al goed uit de hand”, zegt Jessica Van Verdegem. “We wilden wat hulpgoederen inzamelen, en met een bestelwagen naar de grens van Oekraïne brengen. Maar de actie is nu al veel groter geworden dan we zelf ooit verwacht hadden. Mijn baas Gino Vergauwe kon Rotary Maldegem warm maken om de actie te steunen, en zal vrijdag zelf ook mee reizen naar Polen om de hulpgoederen te helpen verdelen. De bal is echt aan het rollen. In plaats van één bestelwagen, zitten we vandaag al aan vijf bestelwagens en een vrachtwagen vol hulpgoederen. Op een later tijdstip zal er ook nog een tweede vrachtwagen gestuurd worden. Echt te gek, als je weet dat we dit in zowat een week in elkaar gebokst hebben.”

Nog altijd worden hier de nodige hulpgoederen ingezameld. “We verzamelen hier in België, maar ook in Nederland en Duitsland hulpgoederen, die wij dan zelf naar een opslagplaats in Poznań in Polen brengen”, zegt Jessica. “In Poznań nemen onze Poolse collega’s het over, en zullen de goederen over de grens brengen. Zij hebben een Facebookgroep opgericht waar iedereen in de getroffen gebieden in Oekraïne en de vluchtelingen zich kunnen aanmelden. Dus het gaat niet alleen om onze collega-fokkers. Komende vrijdag vertrekt het konvooi vanuit Stekene naar Marion in Duitsland, om verder bij te laden en dan verder te rijden naar Poznan. Zaterdagochtend worden de bestelwagens gelost om zondag aan de terugrit te beginnen. Ondertussen wordt er gekeken om ook honden en katten mee te brengen naar België, wat niet gemakkelijk wordt. Een huzarenstukje, maar dankzij de hulp van het volledige team aan vrijwilligers, kleinere inzamelacties en donaties werd een klein idee plots iets veel groters.”

Volledig scherm Gino Vergauwe. © Fotografie Vergauwe

Nog tot en met donderdag 10 maart kan je ook in Eeklo nog hulpgoederen binnenbrengen. Dat kan in de winkel van Fotografie Vergauwe in de Molenstraat. “Donderdag om 14 uur sluiten we de inzameling af”, zegt Gino Vergauwe. “Wat we nog kunnen gebruiken? We zijn nu vooral nog op zoek naar babyvoeding, kleine flesjes water, en ook katten- en hondenvoeding. Kledij is ondertussen al meer dan genoeg ingezameld. Je kan alles binnenbrengen bij ons in de winkel, in de Molenstraat 23 in Eeklo. Dat kan tot donderdag 10 maart. Op onze Facebookpagina vind je ook een link voor mensen die financiële hulp willen bieden aan ons project. Ook nodig, want de transportkosten lopen ondertussen hoog op”, klinkt het nog.

Volledig scherm De bestelwagens worden ondertussen ingeladen. © Jessica Fotografie Vergauwe