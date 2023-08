Fil Filips (55) stopt definitief met zingen: “Ik moet luisteren naar mijn lichaam”

17-jarige verliest oor en teen na marteling wegens verlies van lading cocaïne, verdachte wordt aan België uitgele­verd

15 miljoen euro. Dat was de straatwaarde van de 300 kilogram cocaïne die een 17-jarige Antwerpse loopjongen moest bewaken in een opslagplaats in Maldegem. Maar... de lading werd gestolen, dus moest de jonge knaap boeten. Hij werd aan een leugendetectortest onderworpen en vervolgens zwaar gefolterd. Hij verloor hierbij een oor en een teen. De verdachte, de 31-jarige Serdjonjo L. (31), was bovendien niet aan zijn proefstuk toe.