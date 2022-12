Fietssnelwegen krijgen opknapbeurt

EekloDe stad Eeklo voert onderhoudswerken uit aan enkele fietssnelwegen. “Dit doen we in afwachting van de realisatie van de fietssnelweg ter hoogte van het station en de overgang in de Oostveldstraat en het het deel Opeisingstraat–Teut”, zegt schepen Marc Windey (SMS).