Feest in Villa Moeie: Rita (81) trots op haar viergeslacht

Astene RESTOTIP. Puur by Caro: gezond ontbijten of lunchen in modern kader

Restaurants die focussen op gezonde voeding zijn aan een opmars bezig. In steden zoals Gent of Antwerpen vind je ze op iedere straathoek, maar in Deinze is de keuze eerder beperkt. In Astene brengt Caroline De Maertelaere daar verandering in. In september vorig jaar opende ze de deuren van haar eetloft Puur by Caro. Wij gingen proeven.

10 februari