Familie patiënten AZ Alma krijgt sms’je na succesvolle operatie: “Een kleine moeite maakt een groot verschil”

“De patiënt waarvoor u als contactpersoon staat geregistreerd, is terug op de afdeling. Binnen een uur kan u rechtstreeks met hem contact opnemen.” Dit berichtje krijgt de familie van patiënten in het AZ Alma in Eeklo vanaf vandaag na een geslaagde operatie. AZ Alma is het eerste ziekenhuis van Vlaanderen die zo’n initiatief lanceert. Voorlopig wordt het enkel ingevoerd op de chirurgische afdeling ZE21, waar het werd bedacht door hoofdverpleegkundige Steven De Cuyper.

“Dit idee gerijpt tijdens de coronaperiode”, zegt Steven De Cuyper. “Onze afdeling was toen de cohorteafdeling, waar alle patiënten met het coronavirus, die niet op Intensieve Zorg terecht kwamen, samengebracht werden. Omdat geen bezoek toegelaten was, werden we overstelpt met telefoonoproepen van bezorgde familieleden. Dit zorgde voor overlast op onze afdeling en daarom besloten we het heft in handen te nemen en zelf dagelijks de familie op te bellen met informatie over hun patiënt. Dat zorgde voor heel veel dankbare, opgeluchte en positieve reacties. Na de coronagolven werd op onze afdeling opnieuw de zorg voor de chirurgische patiënten opgestart maar de telefoon bleef rinkelen. Alle begrip voor de bezorgdheid bij de familie, maar tientallen keer per dag kregen we de vraag of de patiënt al op de kamer was en of alles goed verlopen was. Die oproepen kwamen niet altijd op een gepast moment en zorgden ook voor overlast. Toen dacht ik dat een geruststellend sms’je vanuit onze afdeling een kleine moeite voor een groot verschil zou betekenen.”