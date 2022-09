Extra sport- en vergaderruimte in Sportpark

De zaal is 190 m² groot, werd uitgerust met airco en een sporttegelvloer en beschikt ook over tafels, stoelen, een beamer en een scherm waardoor ze perfect als vergaderruimte kan fungeren. Speciaal voor de sportverenigingen werd er ook een nieuwe krachtzaal ingericht. Een deel van de fitnesstoestellen uit de oude zaal kwam hier terecht, enkele andere toestellen werden aan het opvangcentrum Rode Kruis Eeklo geschonken. Voor de particuliere sporters is er een mooi project op komst in het najaar. Op de oude zwembadsite in de Oostveldstraat 164 zal een outdoor fitnessparcours gerealiseerd worden, waar alle liefhebbers gratis aan hun conditie kunnen werken. Reserveren kan via www.sporteeklo.recreatex.be of in het secretariaat van de sportdienst. Meer informatie over alle accommodaties via www.eeklo.be/sport.