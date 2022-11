Ex-gynaecoloog van Lindsey reageert: “Het verhaal is helemaal anders verlopen”

“Wij willen het proces niet in de media voeren, maar het verhaal zoals het door mevrouw Van Steenkiste is gebracht, is helemaal anders verlopen dan zij beweert. We zijn het echter wel eens met haar dat de rechtsgang in deze zaak veel te traag verlopen is. Aanvankelijk besliste de raadkamer om mijn cliënte niet naar de correctionele rechtbank door te verwijzen en was er een buitenvervolgingstelling. Een onafhankelijke deskundige had geoordeeld dat er geen sprake was van een medische fout. De tegenpartij ging tegen deze beslissing in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft daarop beslist om de zaak toch door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Zij brengen feitelijkheden naar voren waar eventueel discussie over zou kunnen bestaan en die moeten worden uitgeklaard in de rechtbank”, aldus de raadsman van de gynaecoloog.