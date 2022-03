Ex-burgemeester Koen Loete vrijgesproken voor schending van beroepsgeheim, maar krijgt sneer van rechter: “Toch is het laakbaar en een politicus onwaardig”

EekloKoen Loete, voormalig burgemeester van Eeklo, is door de rechtbank officieel vrijgesproken voor de aanklacht ‘schending van het beroepsgeheim’. De rechter oordeelde dat de info die hij in een Facebookbericht zette niet geheim was, en onder de openbaarheid van bestuur valt. “Wat hij gedaan heeft, is niet strafbaar... maar wel afkeurenswaardig”, sprak de rechter. Het verhaal.