Ellelange rijen en volgeladen karren tijdens totale uitverkoop ‘Kleine Delhaize’: “Een rekening boven de 500 euro? Geen uitzondering, vandaag”

AALTER Opnieuw autobe­stuur­der die het gaspedaal te diep induwde aan de werken op de E40 in Aalter: rijverbod en boete

De wegenwerken op de E40 in Aalter zinderen na in de Gentse politierechtbank. Een autobestuurder die er met een snelheid van 100 kilometer per uur passeerde, kreeg een boete van 320 euro en een rijverbod van vijftien dagen.

24 januari