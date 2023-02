Eerste Hulp Bij Energie: Eeklo lanceert een eigen energiegids

Maldegem Wielerexpo, Parkcross en focus op de jeugd: Maldegem maakt zich klaar voor drukke wielerweek

Maldegem is deze week helemaal in de ban van het wielrennen en de cyclocross. In het Sint-Annakasteel werd aan Wielerexpo geopend, en woensdag wordt de Parkcross gereden. Vanaf donderdag wordt het parcours dan vrijgehouden voor de scholen en de jeugdbewegingen. Dit valt er allemaal te beleven.