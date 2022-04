Eekloverdag verhuist deze zomer voor het eerst naar marktplein

Eekloverdag is een evenement dat de Adviesraad voor Cultuur en het stadsbestuur van Eeklo jaarlijks samen organiseren rond 11 juli, en dat in het kader van Vlaanderen Feest. Vorig jaar kwam Barbara Dex optreden in Eeklo, maar dat ‘Vlaams feest’ zat jarenlang wat verscholen op het Herbakkersplein.