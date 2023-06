Eeklose studenten krijgen drie bloklocaties

Verhaal van verloren én teruggevon­den 50 eurobiljet inspireert: Björn (24) maakt kunstwerk in LEGO om politie te bedanken

Politiezone Meetjesland Centrum lanceerde in april een opmerkelijke oproep op Facebook. Het was namelijk op zoek naar de rechtmatige eigenaar van een verloren briefje van 50 euro. Het verhaal hield Eeklo enkele dagen in de ban, tot de rechtmatige eigenaar, en ook 11 opportunisten, gevonden werd. Het verhaal van eerlijkheid beroerde de 24-jarige Björn, die de politie nu bedankte met een kunstwerk in LEGO.