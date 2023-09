Eeklose Loopfietskoers zondag toe aan vierde editie

Maldegemse Paralym­piër Manon Claeys pakt tweede brons op EK G-dres­suur

Op de Europese kampioenschappen G-dressuur in het Duitse Riesenbeck heeft Manon Claeys voor de tweede keer brons gepakt, deze keer in de freestyle test. Eerder had ze in de individuele proef (Grade IV) ook al brons behaald.