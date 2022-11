Eeklonaren krijgen nieuwjaarsreceptie op nieuwe locatie

Cedric De Vuser verlaat FCE Meetjes­land, Glenn Geeraerts moet behoud proberen afdwingen

FCE Meetjesland beleeft niet het seizoen dat het in gedachten had. Na een 9 op 39 is het duidelijk dat het harken wordt om de schaapjes op het droge te krijgen. In onderling overleg met de club besloot Cedric De Vuser om een stap opzij te zetten. Meetjesland klopte bij Glenn Geeraerts aan om de club uit de gevarenzone te loodsen. De Vuser geeft uitleg bij zijn beslissing.

28 november