Eeklonaars ongerust over Kinder-chocolade in warenhuizen: “Kan dat wel?”

Een lezer bezorgde onze redactie maandagmiddag een foto van halfvolle rekken Kinder-chocolade in de Carrefour in Eeklo. Ongeruste shoppers vragen zich af of dit wel mag, en of alles veilig is. “De producten die in onze rekken liggen, komen niet uit de Belgische fabriek”, reageert de zaakvoerder van Carrefour Eeklo. “We hebben duidelijke richtlijnen gekregen en alles uit de rekken gehaald wat niet meer verkocht mag worden. Dat werd zelfs dubbel gecheckt.”