Eeklonaars in energiearmoede krijgen aandeel in windmolen: “Primeur in Vlaanderen”

De aandelen worden uitgedeeld aan honderd gezinnen in energiearmoede, voor wie de aankoop van zo’n aandeel een te grote investering is. Zo kunnen ook zij lid worden van Ecopower, genieten van de hernieuwbare stroom van deze coöperatie, en genieten van een structureel lagere energiefactuur. “Als stad zetten we zo een nieuwe stap in ons sociaal rechtvaardig klimaatbeleid”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). “Een primeur in Vlaanderen. Dankzij de participatie in de windturbine kunnen we gericht gezinnen helpen die geconfronteerd worden met energiearmoede. Dankzij het creëren van sociale aandelen krijgen deze gezinnen toegang tot de hernieuwbare energie die lokaal geproduceerd wordt. Deze energie is ook goedkoper dan deze van de meeste energieleveranciers. Zo zorgen we voor een structurele aanpak om de energiefacturen te verlagen voor die gezinnen.”