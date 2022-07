Eeklonaar Francis Sevenoo (51) haalt zilver in zevendaagse tocht door Alpen

De zeven etappes startten in het Oostenrijkse Lienz, om aan te komen in het Italiaanse Riva del Garda, de poort van het Gardameer. “Trots dat iemand uit het vlakke Meetjesland tweede kan eindigen bij de ‘grand masters’, de categorie 50+”, zegt Sevenoo. “Ik heb 566 kilometer en maar liefst 18.378 hoogtemeters doorheen de Dolomiten in de benen. Met onder andere een dubbele beklimming van het gekende ski-oord Kronplatz. Echt wel een van de zwaarste meerdaagse wedstrijden in Europa.”