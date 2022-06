Eeklo zet mantelzorgers in de bloemetjes: “Zij maken elke dag het verschil”

Mantelzorgers zijn mensen die thuis instaan voor de zorg voor een zieke partner, ouder of familielid. Zij zorgen er vaak voor dat die mensen langer thuis kunnen blijven en niet naar een rusthuis moeten. “Een op de vier mensen doet aan mantelzorg, dus dat zouden er in Eeklo zo’n 5.000 moeten zijn”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “Wij wilden ze graag uitnodigen en trakteren op een taartje en een streepje muziek, want die mensen maken echt het verschil. Vier keer per jaar gaan we in Zonneheem ook een ‘mantelzorgcafé’ organiseren, om die mensen eens op een ongedwongen manier samen te brengen.”