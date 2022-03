Eeklo wint 30.000 euro voor strijd tegen jongerenarmoede

Eeklo Restaurant ‘Chez De Beir’ staat over te nemen: “Nood aan meer quality time met mijn zoon”

Restaurant ‘Chez De Beir’ in de Boelare in Eeklo staat over te nemen. Kok Koen De Beir beperkte begin dit jaar al zijn openingsdagen tot drie dagen per week, maar nu gooit hij volledig de handdoek in de ring. “Ik blijf actief in de horeca, maar een restaurant runnen zie ik niet meer zitten”, zegt Koen.

16 maart