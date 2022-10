Eeklo wil ook kerstverlichting ’s nachts doven

“We nemen maatregelen om het energieverbruik te verminderen, maar in de donkere dagen van Kerst zijn sfeer en gezelligheid ook belangrijk”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). “Maar we gaan niet overdrijven met kerstverlichting. De nieuwe kerstverlichting die we kopen is led-verlichting. Het stadhuis wordt gerenoveerd, dus daar gaan we in ieder geval al geen kerstverlichting hangen. Er komt wel een kerstboom en kerstversiering op het Ceremonieplein.”