Eeklo wil dé winkelstad van komende feestperiode worden: 10.000 euro prijzen, energiezuinige kerstversiering en kerstconcert

Van 1 december tot en met 4 januari volgend jaar organiseert het stadsbestuur van Eeklo samen met 67 handelaars de kerstactie ‘Win de vitrine’. Wat je kan winnen staat vanaf nu mooi uitgestald in de kerstvitrine van de vroegere winkel Calmani in de Boelare 9. “Er zijn een pak prijzen van de handelaars en wij als stad leggen daar nog eens 1.600 euro Eeklobonnen bij, waardoor er in december voor 10.000 euro aan prijzen te winnen valt”, zegt schepen van Lokale Economie Hilde Lampaert (N-VA). “Vorig jaar had je twintig stempels nodig voor een volle spaarkaart, maar we hebben daar dit jaar tien stempels van gemaakt. Zo kan je dus dubbel zo snel winnen. Per aankoop van vijf euro bij de deelnemende handelaars, krijg je een stempel op je spaarkaart. Een volle spaarkaart is telkens een kans op een van de prijzen in de kerstvitrine. Volle spaarkaarten kan je tot 11 januari 2023 deponeren in de kerstbrievenbus aan het Stadhuis of afgeven aan de balie van het STIP, het Stadskantoor of het Jeneverhuis.”