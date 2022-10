Eeklo wil af van beurtelings parkeren: ook Zandvleuge krijgt vaste parkeerplaatsen

Tot nu was er in de Zandvleuge een systeem van beurtelings parkeren, waarbij om de veertien dagen van kant moest gewisseld worden. Eeklo wil het parkeerbeleid in woonstraten beter organiseren, en wil daarom zoveel mogelijk af van dat beurtelings parkeren. “Beurtelings parkeren is voor de bewoners ook een vrij ingewikkelde maatregel om in de praktijk uit te voeren”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Windey (SMS). “Bij de vast aangeduide parkeerplaatsen kan het parkeren beter worden geordend. Zo kunnen we parkeerzones aanduiden waar de parkeerdruk het hoogst is. Hiermee wordt het chaotisch en foutief parkeren vermeden, en kan een vrije doorgang worden voorzien in het smallere gedeelte van de straat.”