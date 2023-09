Eeklo verkoopt nu toch serviceflats én dienstencentrum Zonneheem

Het hoeft niet altijd voetbal te zijn: “Plak geschiede­nis van Eeklo bij elkaar met gratis sticker­boek”

De stickerboeken met bekende voetballers zijn al populair, maar in Eeklo is er nu ook een met historische prenten van de stad. Vanaf vandaag kan je in Carrefour Market Eeklo historische stickers van Eeklo sparen, die je kan kleven in een stickerboek. ‘Historisch Eeklo’ doet de verzamelwoede in de stad alvast toeslaan. Zo werkt het.