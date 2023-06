Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke werken samen aan noodteam bij rampen

Meer dan een jaar werken: waterover­last op industrie­ter­rein Maldegem wordt aangepakt

Vanaf maandag 5 juni wordt meer dan jaar gewerkt op het industrieterrein in Maldegem. Er staan rioleringswerken gepland in de Sint-Barbarastraat, een deel van de Industrielaan, Vliegplein en Blekkersgat. Bedoeling is de wateroverlast op de industriezone aan te pakken. Waar en wanneer wordt er gewerkt? Dat ontdek je hier.