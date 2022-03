Eeklo lanceert binnenkort ‘hemelpost’: brievenbussen op begraafplaatsen

Marieke Van den Bulke (N-VA) kwam met het idee op de proppen. Een voorstel dat na wat discussie door de gemeenteraad goedgekeurd werd. “Dit is vooral bedoeld voor kinderen, maar kan natuurlijk door alle rouwenden gebruikt worden”, zegt Marieke Van den Bulke. “Door een brief te schrijven of een tekening te maken, kan een kind dat verdriet heeft gevoelens uiten. Aan zo’n bus van hemelpost moet een bord staan met uitleg, liefst in kindertaal. De bus moet op regelmatige tijdstippen leeggemaakt worden. In dit project moeten we absoluut rekening houden met de wet op privacy, en bekijken wat er met de brieven moet gebeuren. Niemand mag die in ieder geval lezen.”

Eeklo gaat het project nu verder uitwerken. “We gaan toch goed moeten kijken hoe we dit concreet gaan uitrollen”, beseft burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Verwachten kinderen een antwoord? Hoe moeten we daar als stad mee omgaan? Dingen waar we zeker moeten bij stilstaan.”

Isaura Calsyn (Groen) zou het liever over een ‘herinneringsbrievenbus’ hebben: “Dat is een neutraler woord. Ook voor mensen die niet in de hemel geloven. Maar het idee is goed. Dit is maar een woordenkwestie.”