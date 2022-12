Eeklo krijgt Springfestival, en ook Sinterklaas komt langs

Het Sportcafé en de stad Eeklo organiseren de feestnamiddag zondag van 14 tot 18 uur. “We voorzien een mix van springkastelen waar we een echt springkastelendorp met zowat tien stuks kunnen van maken”, klinkt het bij Flandria Drinks dat het event mee organiseert. “We mikken vooral op kinderen tussen 3 en 10 jaar, maar ook jonger en ouder zijn welkom. Natuurlijk mag ook een bezoek van de Sint niet ontbreken. Het Springfestival is gratis, maar wie een cadeau van de Sint wil, moet wel op voorhand inschrijven. Zo weet hij perfect hoeveel cadeautjes hij moet voorzien.”

Het Sportcafé is zondag ook open voor drankjes, snacks en pannenkoeken. Inschrijven voor het Springfestival kan via de qr-code op de affiches in de stad of via https://form.jotform.com/Brantegem/springfestival-412. Of klik hier.