Eeklo krijgt maandelijkse tweedehandsmarkt voor boeken

De markt vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats op het Herbakkersplein. Op zaterdag 2 april wordt het startschot gegeven. Elke editie kan je dan snuisteren van 10 tot 14 uur. Als het regent gaat het niet door, en ook in november en december zal er geen boekenmarkt zijn.

De markt wordt georganiseerd door de vzw De Tinten. “Zoek je op Google waar je in de omgeving van het Meetjesland tweedehandsboeken kunt vinden, dan kun je kiezen uit Gent, Brugge of Sas van Gent. In het midden van die driehoek ligt inderdaad Eeklo”, zegt Luc Cocquyt van vzw De Tinten.