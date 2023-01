Eeklo investeert in ondergrondse glasbollen en nieuwe vuilnisbakken

Na de feestdagen staat het aan heel wat glascontainers weer vol met lege flessen die niet in de glasbollen kunnen. “Wij willen in Eeklo investeren in ondergrondse glasbollen op verschillende locaties”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). “We zijn al gestart met het vernieuwen van de vuilnisbakken in ons straatbeeld, en willen zo voor meer uniformiteit zorgen. Daar komt de komst van de ondergrondse glasbollen nog bovenop. Alles samen gaan we 224.000 euro investeren in het project. We kunnen wel op 86.000 euro subsidie rekenen.”