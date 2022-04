Eeklo helpt Poolse zusterstad, op 60 kilometer van Oekraïne: “Alle financiële hulp is welkom”

Het CIS heeft bijna dagelijks contact met verzusterinsgvoorzitter Janusz Skowron in Zamosc. “We zijn al zeer lang bevriend met Zamosc en vinden het niet meer dan normaal dat we onze Poolse zusterstad ook helpen nu ze daar in nood zijn”, zegt CIS-voorzitter Luc Verhulst. “Er is door heel wat organisaties al veel materiaal opgehaald, maar wij willen de mensen daar nu vooral helpen met financiële steun. Daarom openden we een aparte rekening. Alle stortingen die daarop gebeuren, gaan integraal naar het verzusteringscomité van Zamosc die de hoogstnoodzakelijke goederen dan kan aankopen. Zelf hebben we uit onze werking al 2.500 euro gestort. We roepen de inwoners van Eeklo op om onze zusterstad in Polen ook te helpen. Elke bijdrage is welkom.”