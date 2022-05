Eeklo gaat week lang straten vegen

“Een externe aannemer doet jaarlijks twee veegrondes, een in het voorjaar en een in het najaar”, zegt schepen Filip Smet (CD&V). “Dat gebeurt in straten die niet door onze eigen kleine veegwagen geveegd kunnen worden. De volgende veegronde is van 30 mei tot en met 3 juni. In die week geldt er een parkeerverbod in de straten waar er dan geveegd wordt. Houd hier rekening mee en respecteer het parkeerverbod zodat de straat kan schoongemaakt worden.”