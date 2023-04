Eeklo gaat voor muzikale zomer, met comeback van Good Shape op nationale feestdag

“Dit is geen 1 aprilgrap”: politie zoekt eigenaar van verloren 50 eurobiljet

“De eigenaar van deze 50 euro mag ons contacteren. P.S.: Dit is geen 1 aprilgrap.” Met die opmerkelijke Facebookpost probeert politiezone Meetjesland de rechtmatige eigenaar van een verloren briefje van 50 euro op te sporen. Vier dagen later is de zoektocht nog steeds aan de gang: “De politie is er niet alléén om mensen te bekeuren, hé.”