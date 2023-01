Eeklo gaat op zoek naar attractie voor volgende kerstperiode: “Rolschaatsbaan of ecolologische schaatspiste zijn mogelijk”

Eeklo Ex-sche­pen Dirk Van de Velde (63) stapt uit Eeklose politiek: “Alsof ik in het peloton fiets, maar constant moet lossen en weer aansluiten”

Dirk Van de Velde (63) stapt na 34 jaar uit de lokale politiek in Eeklo. Van 1995 tot en met 2018 was hij schepen in de stad. De laatste jaren was hij gemeenteraadslid, maar bleef hij met zijn typische humor voor peper en zout zorgen in de debatten. “De combinatie met mijn huisartsenpraktijk wordt echt te zwaar. Ik moet keuzes maken”, zegt Van de Velde. Zijn verhaal.

