Eeklo en Maldegem gaan alleenstaande mama’s in kwetsbare situaties begeleiden: maak kennis met het project Miriam

Eeklo Vijf dagen na vrijlating dwingt man (34) jongen in rolstoel om harddrugs te nemen, waarna ze beiden in levensge­vaar verkeren

Na feiten van brandstichting werd Eeklonaar N.D.J (34) afgelopen zomer vrijgelaten. Het duurde echter maar vijf dagen vooraleer hij opnieuw in aanraking kwam met justitie. Op een feestje dwong hij een jongen in een rolstoel, die al wat had gedronken, om GHB te nemen. Beiden namen echter een overdosis en verkeerden tijdelijk in levensgevaar.

15:05