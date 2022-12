Eeklo blijft op Gent rekenen voor winteropvang daklozen: “Maar het gebeurt amper”

Isaura Calsyn (Groen) vindt dat Eeklo zelf een locatie moet hebben. “Deze winter doen we het in ieder geval opnieuw samen met CAW Gent”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “Daklozen en thuislozen uit Eeklo kunnen dus tijdens koude winternachten in Gent onderdak krijgen. Alleen: vorig jaar blijkt er uit Eeklo niemand te zijn aangemeld. Afstand is inderdaad de grote dooddoener in het verhaal. Ze slapen blijkbaar liever bij vrienden in Eeklo, de zogenaamde sofaslapers. Maar dat is geen structurele oplossing. We proberen de daklozen en thuislozen te begeleiden via het Sociaal Huis. We geven ze zelfs een treinticket als ze naar Gent willen. Maar het gebeurt amper. Eigen opvang in Eeklo is momenteel niet aan de orde. Toch weten we dat er in Eeklo een twintigtal mensen zijn zonder slaapplaats, of die in hun auto slapen. We ondersteunen ze zo goed mogelijk.”