Duizend Eeklonaars worden ondervraagd over gezondheid: “Willen onze inwoners langer en beter gezond houden”

In ons land wordt al sinds 1997 regelmatig een nationale gezondheidsenquête gehouden, maar Eeklo wil de cijfers nu kennen op lokaal niveau. Het wordt een wetenschappelijk onderzoek, samen met Sciensano, Logo Gezond+ en het Agentschap Zorg en Welzijn. “Alles samen zullen duizend inwoners van onze stad vanaf 19 september aangeschreven worden”, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Koen Loete (CD&V). “We willen eens perfect in kaart brengen hoe het met de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoner gesteld is. Tegen de jaarwisseling zouden we de resultaten moeten kennen, en dan kunnen we als stad acties opzetten om de pijnpunten aan te pakken. We doen nu al veel, en stimuleren onze inwoners bijvoorbeeld om elke dag 10.000 stappen te zetten, houden acties tegen roken, en doen inspanningen om inwoners meer te laten bewegen. Maar uit de nieuwe cijfers willen we nieuwe dingen leren. Misschien wordt er wel duidelijk dat zwaarlijvigheid en diabetes in Eeklo een groter probleem is dan gemiddeld in Vlaanderen? Wel, dan kunnen wij daar als stad preventieve acties rond opzetten.”